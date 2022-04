Abstenção elevada nas presidenciais preocupa Macron

As sondagens antecipam uma vitória do Presidente Emmanuel Macron na primeira e na segunda voltas das Presidenciais de domingo, mas uma incógnita ameaça baralhar as contas da antecipada disputa com a radical de direita Marine Le Pen: a abstenção. De acordo com estudos de opinião recentes, um terço dos eleitores inscritos poderá não ir à urnas, o que, a verificar-se, será um número recorde em Presidenciais em França e superará os números da votação em qualquer dos candidatos.









Os números totais da abstenção deverão ficar próximos dos 30%, mas entre os mais jovens, com idades entre os 18 e os 25 anos, os números antecipados apontam para cerca de 42% de abstenção.

Tendo em conta que as sondagens dão a Macron uma vitória sobre Le Pen na primeira volta com somente 27% dos votos contra 23% da candidata de direita, isso revela bem o volume do desinteresse dos eleitores naquilo que se joga no escrutínio e também a acentuada perda de popularidade do Presidente em funções.









Leia também Marine Le Pen reduz distância para Macron nas eleições presidenciais francesas Preocupado com o impacto desse desinteresse, Macron apelou ao voto, alertando para o risco de surpresas semelhantes à que ditou a vitória do Brexit e à consequente saída do Reino Unido da UE.

A incerteza de domingo é ainda agravada pelo facto de cerca de 8 milhões de eleitores estarem mal inscritos nos cadernos eleitorais, ficando, por isso, impedidos de depositar o voto no próximo domingo.