Acidente com 30 veículos provoca 16 feridos e encerramento de estrada em Espanha

Uma forte tempestade de granizo, que caiu esta segunda-feira na estrada na C-32, entre Calella e Pineda de Mar, Espanha, causou um choque em cadeia de 30 veículos e deixou 16 pessoas feridas.

De acordo com os Bombeiros de Generalitat da Catalunha, foram socorridas mais de 14 pessoas no local e 16 foram transportadas para cinco hospitais em Barcelona, Espanha, por se encontrarem em estado mais grave.

O acidente ocorreu ao quilómetro 123,5 da estrada C-32, uma das mais movimentadas de Espanha, no sentido de Mataró, obrigando ao corte da via, durante várias horas, bem como das duas das faixas de rodagem no sentido contrário, para norte. Os serviços de emergência espanhóis enviaram nove equipas médicas de assistência para avaliar o acidente e assistir as pessoas afetadas.