Choque de motociclos em Leiria mata homem de 49 anos

O choque entre dois veículos de duas rodas - um motociclo e um velocípede com motor - causou a morte de um dos condutores, de 49 anos, e ferimentos graves no outro, de 18 anos, ambos do sexo masculino.O acidente ocorreu às 23h30 de domingo, na EN242, ao quilómetro 1, à saída de Leiria para a Marinha Grande.