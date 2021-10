Acidente mata Lars Vilks, autor de caricatura de Maomé

O artista sueco Lars Vilks, autor de uma das polémicas caricaturas do profeta Maomé que chocaram o mundo muçulmano, morreu domingo num acidente de viação na Suécia. As autoridades abriram uma investigação mas, para já, não há suspeitas na morte do caricaturista, que tinha a cabeça a prémio desde 2007 e escapou a várias tentativas de assassinato.









Segundo as autoridades, a viatura policial descaracterizada onde Vilks, de 75 anos, seguia com dois polícias, despistou-se e invadiu a via contrária, chocando de frente com um camião. Os três ocupantes tiveram morte imediata e o motorista do camião está em estado grave. Testemunhas dizem que a viatura de Vilks seguia a grande velocidade.

Lars Vilks tornou-se mundialmente conhecido em 2007 ao desenhar uma caricatura de Maomé com o corpo de um cão. A Al-Qaeda do Iraque ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares pela sua morte e ele passou a viver sob proteção policial. A sua casa foi incendiada e, em 2015, um café de Copenhaga onde dava uma palestra foi alvejado por um extremista islâmico, num ataque que fez um morto e vários feridos.