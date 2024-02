Acusações a Putin e críticas ao regime russo: As reações à morte de Alexei Navalny

Lágrimas, choque e revolta. É desta forma que líderes, apoiantes e instituições reagem à morte de Alexei Navavalny, de 47 anos. O principal opositor do regime do presidente russo, Vladimir Putin, morreu esta sexta-feira após uma caminhada na prisão de alta segurança onde se encontrava detido, no Ártico. A notícia está a receber atenção de todas as partes do mundo, tendo já surgido diversas questões quanto às circunstâncias da morte do ativista.



Navalny foi uma das vozes mais ativas contra a presidência de Vladimir Putin e dedicou grande parte da sua vida a expor o líder russo. As primeiras reações atribuem à Rússia a responsabilidade pela morte do ativista.









MNE português acusa presidente russo



O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, responsabilizou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela morte do opositor russo.



"Presto homenagem a Alexei Navalny, que resistiu ao regime de Putin e lutou pela democracia na Rússia. Putin utilizou os seus poderes arbitrários para o prender em condições cada vez mais draconianas e é responsável pela sua morte. As minhas condolências à sua família e ao povo russo", lê-se numa publicação partilhada pelo ministro na rede social X (anterior Twitter).



Zelensky acusa Putin da morte do ativista



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou "óbvio" que Alexei Navalny tenha sido morto por Vladimir Putin.



ONU apela a investigação "transparente"



O secretário-geral da ONU, António Guterres, revelou estar "em choque", com a notícia e apelou a uma investigação "completa, credível e transparente" sobre as circunstâncias da morte de Alexei Navalny.



NATO pede respostas à Rússia



O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que está "profundamente triste e perturbado" com a notícia da morte do opositor russo Alexei Navalny, mas que é necessário apurar todos os factos.



"Precisamos de apurar todos os factos e a Rússia precisa de responder a todas as questões sérias sobre as circunstâncias da morte de Alexei Navalny", Jens disse Stoltenberg, citado pela agência Reuters.



EUA responsabilizam Rússia



O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, considera a Rússia "responsável pela situação que levou à morte do opositor Alexei Navalny", que "sublinha a fraqueza e a corrupção" do regime de Putin.



"Esta morte numa prisão russa e a fixação e o medo de um homem apenas sublinham a fraqueza e a corrupção em torno do regime que Putin construiu. A Rússia é responsável por esta situação", declarou Blinken.



Joe Biden culpa "Putin e os seus capangas"



O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não tem dúvidas de que a morte de Alexei Navalny tenha sido "provocada por Putin e pelos seus capangas" e que apesar de estar "indignado, não está surpreendido com a notícia".



Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros

Durante a Conferência de Segurança de Munique, Yulia Navalny, esposa do ativista, garantiu que "Putin e os seus amigos não ficarão impunes"."O mundo perdeu um lutador cuja coragem ecoará através de gerações". Estou horrorizada com a morte de Alexei Navalny, laureado com o Prémio Sakharov. A Rússia tirou-lhe a liberdade e a vida, mas não a dignidade", lê-se na publicação partilhada no X (anterior Twitter)."Alexei Navalny foi assassinado lentamente pelo Presidente Putin e pelo seu regime, que nada mais temem do que a dissidência do seu próprio povo. Não nos pouparemos a esforços para responsabilizar os dirigentes políticos e as autoridades russas", referiu Josep Borrell, oEdgars Rinkevics, o presidente da Letónia, também atribuiu a responsabilidade ao Kremlin."Independentemente do que pensem sobre Alexei Navalny enquanto político, ele foi brutalmente assassinado pelo Kremlin. Isso é um facto e é algo que se deve saber sobre a verdadeira natureza do atual regime da Rússia", escreveu numa publicação no X.

O presidente da câmara baixa do Parlamento russo [Duma], Vyacheslav Volodin, culpou os líderes da NATO, Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido e Alemanha pela morte do opositor Alexei Navalny.

"Os seus nomes são bem conhecidos: do secretário-geral da NATO [Jens Stoltenberg] e dos líderes americanos ao [alemão Olaf] Scholz, ao [britânico] Rishi Sunak e ao [ucraniano] Volodymyr Zelensky, todos são culpados pela morte de Navalny", declarou Volodin no Telegram.

"São eles, com suas muitas decisões fracassadas (...) que beneficiam com a sua morte", escreveu o presidente da Duma, sem explicar esta acusação, mas reiterando a mensagem de que o Ocidente quer "destruir a Rússia".