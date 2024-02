O inimigo do Kremlin que dedicou a vida a expôr Putin: Quem foi Alexei Navalny

Alexei Navalny foi uma das vozes mais ativas contra a presidência de Vladimir Putin, tendo sido detido na Rússia em 2021. Dedicou grande parte da sua vida a tentar expôr o líder russo e sobreviveu a uma tentativa de envenenamento, em 2020. Morreu esta sexta-feira na prisão, onde estava detido por tentar expôr os defeitos do governo de Putin.Um antigo membro do partido nacionalista, Navalny impulsionou, em 2011, uma onda de protestos contra eleições fraudulentas na Rússia e corrupção no governo.As manifestações, que resultaram na primeira detenção do ativista, juntaram um número recorde de pessoas. Essas manifestações levaram a que fosse detido pela primeira vez.A reputação começou a construir-se quando em 2013 conseguiu 27% dos votos numas eleições para a câmara de Moscovo. Navalny, advogado de profissão, começou a dedicar a vida a investigar Putin e a partilhar, em vídeo, o que conseguia descobrir.As revelações foram criando inimizades no seio do Kremlin. Navalny chegou a revelar imagens de um palácio luxuoso de Putin, mansões e iates do ex-presidente Dmitry Medvedev.Em 2020, Navalny entrou em coma, suspeitando-se que tenha sido envenenado, e foi levado para a Alemanha para tratamento. Recuperou e regressou à Rússia em 2021, quando foi detido e sentenciado a pena de prisão superior a 30 anos.Era na prisão que estava esta sexta-feira, quando foi comunicada a sua morte. O Kremlin disse que não tem informações sobre as causas da morte.