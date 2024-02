Ativista russa em Portugal acredita que morte de Navalny não vai afetar popularidade de Putin

Lara Tovmasyan, ativista russa residente em Portugal, acredita que a morte de Navalny não vai ter consequências na reputação de Putin.

A ativista acredita que o caso não vai ter grande destaque na Rússia, apesar de já se terem verificado alguns protestos.

"Alguns ativistas estão a sair para a rua, mas têm sido detidos pela polícia. Levam cartazes onde se lê 'Quem será o próximo?' ou 'Vladimir, tens o sangue de Navalny nas mãos'", afirma.

Lara disse que não ficou surpreendida com a morte do opositor do Kremlin. "Já se esperava, mas não de forma tão evidente", acrescenta.

"Os ativistas estão a culpar Putin por isto, as pessoas estão indignadas", refere ainda.

A onda dos protestos alastrou-se também a Portugal, onde esta sexta-feira há uma manifestação contra a morte do ativista russo, às 18h, em frente à Embaixada Russa em Lisboa. Há outro protesto marcado para sábado.