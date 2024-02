foi uma das vozes mais ativas contra a presidência de Vladimir Putin, tendo sido detido na Rússia em 2021.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou ser óbvio que Alexei Navalny tenha sido morto por Vladimir Putin.Segundo a agência Reuters, o líder ucraniano disse que o presidente russo não se importa com quem morre, desde que a sua posição à frente do Estado esteja segura.A morte do opositor russo foi comunicada esta sexta-feira. Alexei Navalny, de 47 anos,