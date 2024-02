O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta sexta-feira que está "profundamente triste e perturbado" com a notícia da morte do opositor russo Alexei Navalny, mas que é necessário apurar todos os factos."Precisamos de apurar todos os factos e a Rússia precisa de responder a todas as questões sérias sobre as circunstâncias da morte de Alexei Navalny", Jens disse Stoltenberg, citado pela agência Reuters.