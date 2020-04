Acusações de Sérgio Moro ameaçam Jair Bolsonaro

As gravíssimas acusações feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro ao justificar a sua demissão do cargo de ministro da Justiça provocaram uma chuva de pedidos de destituição contra o presidente brasileiro.Desde sexta-feira, quatro pedidos de impeachment já deram entrada na Câmara dos Deputados.Ao deixar o cargo, Moro acusou Bolsonaro de tentar repetidamente interferir no seu trabalho, pedir informações privilegiadas de investigações em curso sobre os filhos, e de, por não as conseguir, ter demitido o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem da confiança de Moro.Bolsonaro tentou desmentir tudo num tenso discurso de improviso, mas acabou por confirmar as denúncias, argumentando que como presidente pediu a Moro relatórios diários de investigações em curso, segundo ele, para "bem poder gerir a Nação".Perante esta confirmação o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a Rede Sustentabilidade avançaram com pedidos de impeachment contra Bolsonaro por abuso de autoridade e crime de responsabilidade, o mesmo fazendo a deputada Joice Hasselmann, que até ao ano passado era líder do governo no Congresso.Já esta segnda-feira foi a vez da Associação Brasileira de Imprensa formalizar o seu pedido, e a Ordem dos Advogados do Brasil também prepara o seu.O que mais pesa nas denúncias de Moro é que um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, surge numa investigação da Polícia Federal como líder de um grupo conhecido como ‘Gabinete do Ódio’, especializado na produção de notícias falsas contra políticos e autoridades que o pai julga inimigos, e de ameaças a juízes do Supremo Tribunal Federal.Para os autores de todos os pedidos de impeachment parece claro que Bolsonaro interveio na Polícia Federal para favorecer e tentar proteger o filho.Jair Bolsonaro foi esta segunda-feira acusado pela imprensa de estar a tentar nomear para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal Alexandre Ramagem, amigo há muitos anos do filho, Carlos Bolsonaro, que é um dos principais visados nas investigações em curso naquela força.Os aliados de Bolsonaro estão a tentar impedir a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para ouvir o ex-ministro Sérgio Moro, por temerem o que ele ainda tem para dizer sobre as irregularidades cometidas pelo presidente.