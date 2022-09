Adeptos do Celtic cantam "se odeias a Família Real bate palmas" durante minuto de homenagem à Rainha

Vários adeptos da equipa escocesa do Celtic cantaram "Se odeias a família real bate palmas", durante o minuto de aplausos em memória à Rainha Isabel II, antes da pratida contra o St Mirren, para a Premiership escocesa, em Paisley (Escócia).Incidente aconteceu dias depois dos celtas terem sido alvo de processos disciplinares, por parte da UEFA. Durante o jogo contra o Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, esta quarta-feira, na Polónia, os adeptos exibiram uma faixa com a inscrição "Fuck the crown" (em português "Que se lixe a coroa"), refere o jornal britânico Guardian.Nas entrevistas que antecederam o jogo deste domingo, o dirigente do Celtic, Ange Postecoglou, tinha apelado aos adeptos para respeitarem a homenagem: "Tenho a mesma mensagem para os nossos adeptos que temos sempre. Como eu disse antes do jogo [contra Shakhtar], vamos respeitar os protocolos. Usamos braçadeiras negras" e acrescentou: "Penso que hoje há um minuto de aplausos, cumpriremos as obrigações e responsabilidades que temos como clube de futebol. Vamos fazê-lo de forma respeitosa. Queremos que os nossos adeptos façam o mesmo".