Adeptos de UFC interrompem homenagem à rainha Isabel II com gritos e assobios nos EUA

Os adeptos que assistiam a uma luta de UFC, na noite deste sábado em Las Vegas, EUA, assobiaram à homenagem feita à rainha Isabel II e interromperam o momento de silêncio para cantarem o hino nacional norte-americano.O evento de luta da UFC279 prestou homenagem à falecida monarca, ao exibir uma imagem no grande ecrã juntamente com a mensagem: "Em memória da rainha Isabel 1926-2022". O momento de silêncio foi, contudo, "rapidamente interrompido" pelos assobios e gritos dos adeptos, relatou o jornal britânico Metro.A imagem também foi partilhada na página de Twitter do evento, mas a secção de comentários foi bloqueada.Outro incidente semelhante aconteceu durante o jogo de futebol entre a equipa do FC de Zurique e o Arsenal, na passada quinta-feira, na cidade da equipa da casa, na Suiça.