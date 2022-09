Figuras da cultura expressam pesar pela morte da Rainha Isabel II

O músico Elton John, a atriz Helen Mirren e o ursinho Paddington foram algumas das figuras do mundo cultural britânico que hoje lamentaram a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra, aos 96 anos.

"Juntamente com o resto do país, estou profundamente triste por tomar conhecimento da notícia da morte de Sua Majestade, a Rainha Isabel II", escreveu na rede social Twitter o cantor e compositor britânico Elton John, por ela nomeado Cavaleiro do Reino em 1998.

"Ela era uma figura inspiradora e liderou o país em alguns dos nossos melhores e piores momentos com graciosidade, dignidade e um carinho genuíno", sublinhou, acrescentando: "A Rainha Isabel II ocupou um grande papel na minha vida, desde a infância até hoje, e sentirei muito a sua falta".

Citada pela estação televisiva britânica BBC, Helen Mirren, a atriz britânica nomeada "Dame" por Isabel II e que encarnou o papel da monarca no filme "A Rainha" - realizado pelo cineasta britânico Stephen Frears e que se estreou em 2006 e lhe valeu um Óscar (prémio da academia cinematográfica norte-americana) -- escreveu na rede social Instagram sentir-se "orgulhosa por ser uma Isabelina" e por Isabel II ser "o epítome da nobreza".

O ator e realizador britânico Stephen Fry reagiu também no Twitter, de uma forma bastante emocionada, escrevendo: "Oh, não. Oh, meu deus. Que deus me valha. Oh, senhor, que diabos... Não sei por que é que estou a chorar. Que patetice, na verdade. Oh, meu deus".

Até o ursinho Paddington, famosa personagem fictícia da literatura infantil, escreveu "Obrigada, minha Senhora, por tudo", depois de em junho, durante as comemorações do Jubileu de Platina (70 anos de reinado) ter filmado um vídeo tomando chá com a rainha, para grande divertimento desta quando ele bebeu chá pelo bule, fez várias outras asneiras e, em seguida, para se redimir, lhe ofereceu uma sandes de compota de laranja que trazia sempre debaixo do chapéu "para emergências", ao que esta respondeu que costumava também transportar uma na carteira "para mais tarde".

O músico britânico Liam Gallagher, membro da extinta banda Oasis, manifestou-se na mesma rede social sobre a morte de Isabel II, com uma única palavra: "Devastado".

Por sua vez, o músico Ozzy Osbourne, antigo vocalista da banda Black Sabbath, escreveu: "Choro com o meu país a morte da nossa melhor Rainha. Com pesar no coração, digo que é devastador pensar em Inglaterra sem a Rainha Isabel II".

A banda britânica Duran Duran também deixou uma mensagem no Twitter, em modo de despedida: "Sua Majestade, a Rainha, chefiou o Reino Unido por mais tempo que qualquer outro monarca britânico. Ela dedicou a sua vida ao povo e deu um exemplo extraordinário ao mundo ao longo do seu reinado. Ela assistiu a mudanças que estão para além do que qualquer um de nós pode imaginar. Ela enfrentou desafios que ultrapassou uma e outra vez. A sua vida foi notável de tantas formas".

"Todos sentiremos a sua falta e lhe estamos gratos pelo incrível serviço que prestou ao povo da Grã-Bretanha e dos países da Commonwealth. Enviamos as nossas mais profundas condolências à família real. A sua morte encerra um capítulo longo e único da história do Reino Unido e do mundo", concluíram os músicos britânicos.

A Rainha Isabel II morreu hoje à tarde, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos como chefe de Estado do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, Jorge VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções de rei como Carlos III.