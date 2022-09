Costa salienta que rainha Isabel II marcou a História britânica desde a II Guerra Mundial

O primeiro-ministro português afirmou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento da rainha do Reino Unido, Isabel II, considerando que os seus 70 anos de reinado marcaram a história britânica desde a II Guerra Mundial.

A rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família.

"É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de sua majestade a Rainha Isabel II. O seu reinado de 70 anos marcou a história britânica desde a segunda grande guerra. As minhas sentidas condolências à família real e ao povo do Reino Unido", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

A transição da coroa da rainha Isabel II para o herdeiro, o príncipe Carlos, está planeada há décadas e inclui formalidades que vão durar dias, segundo planos publicados ao longo dos anos pela imprensa.

Segundo os planos conhecidos, a "Operação Spring Tide" ["Mudança de Maré", na tradução em português] começa com a audiência da primeira-ministra, Liz Truss, em funções também há poucos dias, com o novo Rei, cujo título oficial ainda está por determinar.

Este pode ser Carlos III ou Jorge VII, pois os seus primeiros nomes são Carlos Filipe Artur Jorge [Charles Philip Arthur George]. O rei fará então uma comunicação televisiva ao país.

A proclamação pelo Conselho de Ascensão deverá acontecer um dia mais tarde e a lida no Palácio de St James e na Bolsa de Valores [Royal Exchange], confirmando Carlos como rei, o qual reunirá mais tarde com a primeira-ministra e o Governo.

Entretanto, o parlamento será convocado para emitir uma mensagem de condolências e os deputados prestarem homenagens na Câmara dos Comuns. Os trabalhos parlamentares serão depois suspensos por dez dias.

Não existe um calendário para uma cerimónia oficial de coroação, a qual poderá acontecer até um ano após a sua adesão.