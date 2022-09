O que se sabe sobre os planos para o luto e funeral da rainha Isabel II

A morte da rainha Isabel II hoje aos 96 anos desencadeia a chamada "Operação London Bridge", planeada há décadas e cujos detalhes foram revelados ao longo do tempo por alguns meios de comunicação, embora os planos oficiais continuem por anunciar.

A tradição manda que a notícia seja objeto de uma "Notificação Oficial" da morte nos portões ou num cavalete, como tem sido feito mais recentemente nesse tipo de anúncios, e a página eletrónica da família real em cores de luto, com uma declaração a confirmar o óbito.

As bandeiras nacionais nos edifícios públicos serão colocadas a meia haste, os sinos das igrejas soados e o Parlamento britânico, em Londres, e as assembleias regionais da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte suspensas.

Os planos ainda estão por publicar mas, de acordo com o que se sabe, a primeira-ministra, Liz Truss, deverá fazer uma comunicação ao país e encontrar-se com o novo Rei, Carlos, cujo título oficial ainda está por determinar.

O corpo de Isabel II será transportado do Castelo de Balmoral, na Escócia, onde morreu, para Londres por comboio ou avião para o Palácio de Buckingham, de onde seguirá depois pelas ruas de Londres para o Palácio de Westminster, onde ficará em câmara ardente durante três dias.

O dia do Funeral de Estado, na Abadia de Westminster ou na Catedral de São Paulo, deverá ser declarado Dia de Luto Nacional e dois minutos de silêncio observados por todo o país.

O corpo será então transportado em desfile em Londres e em Windsor, onde será finalmente sepultado no Castelo de Windsor, na Capela em Memória do Rei Jorge VI, junto ao pai.

O retrato da Rainha em locais públicos terá uma fita preta durante o período de luto de um mês antes de ser trocado por um retrato do novo Rei.

As flores depositadas nos palácios reais e em redor de edifícios públicos serão removidas após o funeral de Estado.