Adolescente de 15 anos desaparecida estava com homem de 47 por quem se diz "loucamente apaixonada"

Domeanna Spell fugiu com 'amigo da família'.

13:43

Uma adolescente de 15 anos que esteve desaparecida durante uma semana foi encontrada com um 'amigo da família', de 47 anos, em Port Barre, Louisiana, nos EUA. A jovem percorreu mais de 1600 quilómetros com Cory Disotell.



Quando foi encontrada, Domeanna Spell afirmou que estava "loucamente apaixonada" por Cory Shane Disotell, um homem 32 anos mais velho que a jovem, segundo avança o jornal Mirror.



As buscas por Domeanna ocorreram desde dia 28 de março, sendo que a última vez que tinha sido vista foi à saída de um autocarro escolar. A jovem acabou por ser encontrada esta sexta-feira, a cerca de 1200 quilómetros da cidade onde habita, em Pagosa Springs, Colorado.



"Este foi um esforço feito em conjunto por várias equipas, incluindo o FBI", segundo declarações do Chefe da Polícia de Port Barre, Deon Bordeaux.



A jovem foi entregue aos pais e o homem com quem se encontrava foi detido pelo departamento da polícia.



A irmã da jovem afirmou que acredita que Domeanna tenha ido voluntariamente com Disotell.



"Ele provavelmente fez com que ela acreditasse que com ele estaria segura, levando-a a pensar que estava realmente apaixonada", afirmou Jerrie Cradeur ao KATC, citada pelo Mirror.