Pais de Julen fazem revelações na primeira entrevista após morte do filho

Menino de dois anos morreu depois de cair num poço de 71 metros de profundidade, em Espanha.

11:59

Os pais de Julen, o menino que morreu em Málaga, Espanha, depois de cair num poço de 71 metros de profundidade, garantiram que prometeram "dar um irmãozinho a Julen". O casal ainda não está à espera de outro bebé, mas admitem ser um objetivo a cumprir.

Na primeira entrevista depois da morte de Julen, ao programa espanhol Espejo Público, os pais do menino de dois anos fizeram revelações exclusivas. Victoria, mãe do menino, contou que "prometi dar um irmãozinho a Julen. Estou a procurar fazê-lo, mas agora não estou grávida".

A jovem mãe revelou ainda que perdeu a esperança de que o filho pudesse estar vivo quando parou de o ouvir chorar. "Quando deixei de o ouvir, não tive mais esperança", disse Victoria.

Numa entrevista triste e emotiva, José e Victoria, que já tinham perdido um filho de três anos após o nascimento de Julen, disseram que estão a tentar seguir em frente "com o apoio da nossa família e amigos".

Os pais do menino que morreu em Málaga, em janeiro passado, não quiseram deixar de agradecer todo o apoio recebido e destacaram a presença de Juan José Cortés, cuja filha Mari Luz foi assassinada aos oito anos, em Espanha, por todo o "apoio moral e emocional".

Atualmente os pais não mantêm qualquer relacionamento com o dono da fazenda onde o filho morreu de forma trágica. De acordo com o diário espanhol 20 Minutos, David Serrano, proprietário da fazenda que está a ser investigado pela morte de Julen, entregou um relatório onde afirma que a criança morreu devido aos ferimentos causados pelas várias etapas do resgate. No entanto, a autópsia contradiz essa hipótese e o juiz recusa incluir esse relatório como prova.

"Não posso proibi-lo de se defender, mas não aceito esse relatório", disse José.