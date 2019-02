Advogado do tio de Julen afirma que trabalhos de resgate no poço mataram menino de dois anos

Criança caiu a poço no dia 13 de janeiro deste ano.

O advogado de David Serrano, tio de Julen, afirmou que foram os trabalhos de resgate que fizeram com que o sobrinho, de dois anos, morresse, no passado dia 13 de janeiro, dentro de um poço, em Málaga, Espanha.

A notícia está a ser avançada pelo jornal El Mundo, que garante que o tio de Julen (dono de terreno onde a criança morreu), apresentou um documento no Tribunal de Instrução de Málaga, onde defende que a morte da criança poderá ter sido causada pelo equipamento e métodos utilizados durante as operações de resgate.

De acordo com o mesmo documento, não terá sido a queda do menino a causa da morte mas sim a possibilidade de Julen ter sido atingido por um dos materiais utilizados para fazer o resgate do bebé, ferramentas que ‘atravessaram’ 73 metros de profundidade.

A queixa tem por base o estudo feito pelo arquiteto Jesús María Flores Villa e "centra-se nas gravações de vídeo e informações sobre os procedimentos, com o objetivo de determinar a cronologia e natureza das ações de resgate de Julen nas primeiras horas após queda do menino ao poço", avança a mesma fonte.

A equipa responsável pela defesa de David Serrano quer também que sejam aprofundados os métodos utilizados e por isso pretende falar com membros da equipa de resgate, da Guardia Civil e da Unidade de Montanha, avançou o ABC de Sevilla.

Recorde-se que o corpo de Julen foi retirado do poço a 26 de janeiro.