Adolescente obrigado a levar o corpo da mãe na bicicleta para a enterrar

Caso está a chocar a Índia.

Aos 17 anos, o jovem indiano Saroj perdeu a mãe. Janki Sinhania, de 45 anos, morreu na cidade deOdisha, no Leste da Índia, após ter dado uma queda quando ia buscar água a um poço.Sem meios de providenciar o funeral da mãe, Saroj pediu ajuda. Mas, relata o jornal India Today, nenhum dos vizinhos se dispôs a ajudar o rapaz a levar a mãe para o local onde os corpos são cremados.O adolescente foi então filmado a transportar o corpo da mãe na sua bicicleta, numa espécie de de maca improvisada com troncos de árvores. O penoso percurso de Saroj foi filmado. O jovem não conseguiu levar a mãe para se cremada e terá enterrado o seu corpo numa floresta próxima.A razão desta discriminação deve-se ao facto de a família de Saroj pertencer a uma casta inferior. Apesar de, oficialmente, o sistema de castas ter sido banido na Índia, em muitas áreas, sobretudo as mais rurais, o meio quem que se nasce pesa para a vida toda. As imagens do jovem a levar a mãe pelas ruas estão a chocar a Índia.Saroj e a irmã ficaram órfãos de mãe e pai. O progenitor morreu há alguns anos e a família vivia na aldeia natal de Janki.