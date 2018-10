Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de menino que mãe não conseguiu salvar durante tragédia em Maiorca

Arthur foi encontrado junto ao carro da família, no local onde este foi atingido pela tromba de água.

Foi encontrado esta quarta-feira o corpo de Arthur, o menino que estava desparecido desde que uma forte tempestade atingiu a zona de Sant Llorenç, na ilha espanhola de Maiorca, na semana passada.



A história da criança comoveu a público depois dos diários regionais contarem a história da sua mãe, Joana Llliteras, que só conseguiu salvar um dos seus dois filhos pouco antes de morrer.



A mulher, que viajava com as crianças dentro de um carro, foi atingida pela tromba de água inesperadamente, só conseguindo salvar a filha de oito anos, irmã mais velha de Arthur.



De acordo com o Diario de Mallorca, a família encontrava-se junto a uma rotunda quando a mulher ligou para o marido a contar o que se estava a passar, no entanto, a comunicação foi cortada abruptamente. Joana conseguiu retirar a filha, Úrsula, a tempo da viatura, que foi resgatada por um ciclista alemão que mais tarde a entregou aos serviços de emergência.



Já Arthur não teve a mesma sorte. Passado uma semana, foi encontrado sem vida na localidade de Sant Llorenç. Com esta morte, sobe para 13 o número de vítimas mortais naquela que foi uma das maiores tragédias a atingir as ilhas baleares nos últimos anos.