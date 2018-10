Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe só consegue salvar um dos filhos antes de morrer na tragédia em Maiorca

Família foi atingida por tempestade que já provocou pelo menos 10 mortos e vários desaparecidos.

19:14

Pelo menos 10 mortos e vários desaparecidos é o último balanço oficial das autoridades espanholas sobre os danos causados pela passagem de uma violenta tempestade sobre a ilha de Maiorca, Espanha.



Esta terça-feira, o Diario de Mallorca conta a história de uma mãe que terá conseguido salvar a sua filha de oito anos, mas não o filho de cinco, pouco antes dela própria morrer vítima da intempérie.



De acordo com as testemunhas no local que assistiram à cena trágica, a mulher, cuja identidade ainda não foi revelada, estava no carro com as duas crianças quando foi surpreendida pela força do dilúvio e viu o nível da água a subir a uma velocidade recorde, em Sant Llorenc.



A vítima ainda foi a tempo de tirar a menina do carro, mas não o filho mais novo, que continua dado como desaparecido. O corpo da mulher foi encontrado no interior da viatura.



As inundações que assolaram a ilha espanhola destruíram dezenas de carros que foram arrastados pela corrente das águas e atingidos por galhos e pedras.



Prosseguem no local as operações de resgate para tentar localizar mais vítimas, temendo-se que número de mortes possa aumentar. Uma equipa com mais de cem militares já está no local a tentar ajudar nas operações de busca e salvamento.