Nadal calça as galochas e ajuda a limpar Maiorca depois da enxurrada

Tenista abriu as portas da academia de ténis que tem na ilha espanhola aos desalojados.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2018

Rafael Nadal, o número 1 do ténis mundial é de Maiorca e não esquece as raízes. No dia seguinte a um dos dias mais negros da história da ilha balear, quando uma inusitada tromba de água fez das ruas rio de lama e espalhou um rasto de destruição que levou pelo menos dez vidas, o tenista apareceu quase irreconhecível.Com galochas e roupa de trabalho, Nadal foi visto de vassoura na mão, a limpar a lama acumulada nas ruas de San Llorenç, a localidade mais afetada pela intempérie. Uma atitude que lhe tem valido rasgados elogios, de quem vê uma estrela do desporto mundial a ajudar os mais simples a recuperar da tragédia.Nas redes sociais, Nadal deixou uma mensagem de apoio às vítimas, anunciando que a sua academia está aberta a todos os que precisem de abrigo.