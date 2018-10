Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enxurrada súbita mata 10 pessoas em Maiorca

Uma criança está desaparecida e mais de 200 pessoas ficaram desalojadas.

Por Ricardo Ramos | 08:57

Dez mortos, um desaparecido e mais de 200 desalojados é o balanço provisório da violenta tempestade que na terça-feira à noite se abateu sobre o costa leste da ilha de Maiorca, nas Baleares (Espanha), causando uma torrente imparável de água e lama que inundou várias localidade e arrastou consigo automóveis, pessoas e bens.



A localidade mais afetada foi Sant Llorenç des Cardassar, cujas ruas se transformaram em rios com mais de dois metros de altura.



O ribeiro seco que atravessa a localidade foi completamente inundado pela chuva intensa e rapidamente galgou as margens, invadindo ruas e casas. Um táxi que transportava um casal de turistas britânicos foi arrastado dezenas de metros, causando a morte dos três ocupantes.



Entre as vítimas estão ainda um idoso acamado que não conseguiu fugir quando a torrente de água invadiu a sua casa, e uma mãe que viajava de carro com os dois filhos e foi surpreendida pela enxurrada.



Conseguiu salvar uma das crianças, mas foi arrastada pela torrente juntamente com o outro filho, que ontem ainda se encontrava desaparecido.



Segundo as autoridades, caíram mais de 300 litros de chuva por metro quadrado, metade dos quais em apenas duas horas. O governo das Baleares decretou três dias de luto e o PM Pedro Sánchez garantiu que a ajuda não irá faltar.