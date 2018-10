Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 12 mortos e uma criança entre os desaparecidos das enxurradas em Maiorca

Informação foi divulgada pela Guarda Civil.

14:10

As autoridades espanholas atualizaram o balanço de vítimas mortais da tempestade que se abateu sobre Sant Llorenc, na ilha espanhola de Maiorca, para 12 mortos, ao inicio da tarde desta quinta-feira.



Várias pessoas continuam desaparecidas segundo os media locais.



O El Mundo dá conta de que um dos desaparecidos é uma criança de cinco anos, segundo anunciaram as autoridade no balanço feito esta quarta-feira.



O menor seguia no carro conduzido pela mãe quando a viatura foi arrastada pelas corrente repentinas, que se formaram na região, depois de uma brutal queda de água.



No local, prosseguem as operações de resgate para tentar localizar mais vítimas, temendo-se que número de mortes possa aumentar. Uma equipa com mais de cem militares está no local a tentar ajudar nas operações de busca e salvamento.