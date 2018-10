Marcelo envia condolências ao rei de Espanha após mortes causadas por inundações

Casal britânico, uma holandesa de 80 anos e seis cidadãos espanhóis morreram nas inundações de terça-feira.

O Presidente da República enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências ao rei Felipe VI de Espanha na sequência das inundações em Maiorca, que já provocaram dez vítimas mortais.

Numa nota colocada no 'site' da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "expressou a sua profunda consternação e tristeza com as trágicas consequências resultantes da forte chuva que se abateu sobre a ilha de Maiorca, nomeadamente a perda de vidas humanas e os fortes prejuízos materiais".

Um casal britânico, uma holandesa de 80 anos e seis cidadãos espanhóis morreram nas inundações de terça-feira, segundo as autoridades locais espanholas. A identidade de uma outra vítima continua por confirmar.