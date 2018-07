Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente preso por matar menina de seis anos

Rapaz de 16 anos foi detido pelo possível homicídio que aconteceu na Escócia. Jovem era conhecido da família da criança.

Por Rita F. Batista | 10:58

Um adolescente de 16 anos foi detido por suspeita de ter sido o autor da morte de Alesha MacPhail, uma menina de apenas 6 anos que foi encontrada morta num hotel abandonado depois de ter desaparecido, durante a noite, de casa dos avós na ilha de Bute, na Escócia. O jovem era conhecido da família da menina.



A polícia, acompanhada por equipas forenses, tem passado a pente fino toda a área envolvente ao local onde Alesha foi encontrada morta, na segunda- -feira, assim como a casa do principal suspeito, que foi detido na quarta-feira. Dois carros foram levados para análise, mas a polícia não revelou a quem pertencem.



A polícia ainda não revelou de que forma foi assassinada a pequena Alesha nem os motivos que levaram à detenção do jovem. Avançaram apenas que a família da menina conhecia o rapaz, que morava perto da casa dos avós da criança, onde a criança estava a passar as férias de verão.



O alerta para o desaparecimento da pequena Alesha foi dado às 6h30 de segunda-feira e o seu corpo foi encontrado duas horas depois num hotel abandonado numa zona florestal a cerca de 1,5 quilómetros da casa dos avós. Inicialmente pensou- -se que, por sofrer de sonambulismo, a menina podia ter saído sozinha de casa e caminhado até aquele local, mas a autópsia revelou que a menor foi assassinada.