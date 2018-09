Adversários poupam Bolsonaro após ataque

Rivais substituem críticas por apelos à paz e ao diálogo, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:39

Deram uma facada no @jairbolsonaro ...

Pra onde essa nação tá indo? Que falta de Educação é essa?

Falta de respeito! Não é por que não votam no cara, que devem fazer isso! pic.twitter.com/O6lenv9HWD — Jair - ???? (@JairSiqueira) 6 de setembro de 2018

Os principais adversários de Jair Bolsonaro na corrida às presidenciais do Brasil foram forçados a alterar a sua estratégia após o grave atentado de que o rival foi alvo na passada quinta-feira e deixaram de o atacar para não correrem o risco de perder votos.Os estrategas das campanhas de Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin entendem que o brutal ataque à faca que quase custou a vida a Bolsonaro gerou por todo o Brasil um clima de comoção e de simpatia, no qual agora surge como vítima, além de que a gigantesca cobertura jornalística do atentado tornou o rival conhecido até nas aldeias mais remotas.Alckmin foi o primeiro a mudar a estratégia e retirou do ar a propaganda que atacava Bolsonaro, substituindo-a por apelos à paz e ao diálogo, o mesmo tendo feito Marina e Ciro, que dias antes tinha chamado ao rival "Hitlerzinho dos trópicos" por causa das suas ideias xenófobas.Bolsonaro também adotou um discurso mais moderado nas redes sociais, nas quais centrou agora a sua campanha enquanto recupera das graves lesões no abdómen que o tiraram das ruas.Mas, fiel ao seu estilo bélico, na primeira foto tirada no hospital, fez questão de exibir as duas mãos como se fossem duas pistolas prontas a atirar.