Donald Trump pediu a anulação do julgamento num processo civil em que a escritora E. Jean Carroll o acusa de violação e difamação, segundo uma carta do antigo presidente dos EUA, avança a Reuters.Numa carta apresentada esta segunda-feira no tribunal federal de Manhattan, o advogado de Trump, Joe Tacopina, citou vários alegados erros do juiz, que deturparam partes do processo e interferiram na capacidade de Tacopina defender Donald Trump.