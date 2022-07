Johnny Depp entra com pedido de recurso sobre decisão do tribunal um dia depois de Amber Heard

Jonhy Depp apresentou no mês passado um pedido de recurso da decisão de um júri da Virgínia, nos EUA, que o condenou a uma indemnização no valor de 1,9 milhões de euros por danos compensatórios por difamação da atriz Amber Heard com quem esteve casado. O ator decidiu submeter o documento um dia depois de a ex-mulher ter apresentado também um pedido de recurso da decisão do tribunal que a condenou pelo crime de difamação com "malícia" do ex-marido Johnny Depp e ao pagamento de 14 milhões de euros.



De acordo com a ABC News, o objetivo de Depp é recorrer "de todas as decisões adversas à decisão final do júri no julgamento". "O veredicto fala por si e Depp acredita que este é um momento para ambas as partes avançarem com as suas vidas e se curarem. Mas se Heard está determinada a prosseguir com o litígio recorrendo do veredicto, Depp está a apresentar um recurso concorrente para assegurar que o registo completo e todas as questões legais relevantes sejam consideradas pelo Tribunal de Recurso", referiu uma fonte próxima do ator.







Os advogados de Heard referiram ao longo das audiências que, por um lado, a atriz tinha dito a verdade, mas também que o seu artigo estava protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA que, entre outras coisas, protege a liberdade de expressão. Agora, no recurso, os advogados de Heard dizem procurar assegurar a justiça e a equidade.

"Acreditamos que o tribunal cometeu erros que impediram um veredicto justo e consistente com a Primeira Emenda", disse um porta-voz à Reuters.



Amber Heard tinha pedido no início a anulação com vista à marcação de um novo julgamento, depois de se ter verificado que um dos jurados se apresentou no lugar de outra pessoa (o pai, com quem partilha nome e residência). A juíza Penny Azcarate tinha rejeitado.



Johnny Depp tinha processado a ex-mulher por danos morais avaliados em 50 milhões de dólares (quase 47 milhões de euros). Em causa estava um artigo de opinião, publicado em 2018 no jornal norte-americano The Washington Post, no qual Heard disse que tinha-se tornado "uma figura pública que representava a violência doméstica". Embora o artigo nunca mencionasse o nome da estrela de Hollywood, os advogados do ator admitiram que se referia indiretamente às alegações que a ex-mulher fez contra Depp durante o processo de divórcio, em 2016.