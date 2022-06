Amber Heard paga 14 milhões de euros a Johnny Depp por difamação "com malícia"

O júri do Supremo Tribunal, reunido em Fairfax, no estado norte-americano de Virgínia, chegou a uma decisão sobre o caso de difamação interposto por Johnny Depp contra a sua ex-mulher Amber Heard. O juri anunciou o veredicto e decidiu a favor de Johnny Depp.Segundo a leitura do veredicto, o júri considerou que, relativamente aos artigos publicados por Amber Heard em alguns meios de comunicação, Depp conseguiu provar difamação, "provou que foi Amber Heard", que era "falso" o que foi publicado, que os artigos tinham "implicações difamatórias", e que ficou "provado que Amber heard atuou com malícia".O júri decidiu que Amber Heard terá que pagar 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) ao ex-marido, enquanto este também foi condenado a uma indemnização de 2 milhões de dólares (1,9 milhões de euros), também por difamação à atriz com quem esteve casado.O painel de sete pessoas começou a deliberar na sexta-feira, mas a leitura do acórdão só foi feita esta quarta-feira, 31 de maio. Logo após início da sessão desta quarta-feira, a juíza Penney Azcarate notou que o júri não havia preenchido a parte do formulário que diz respeito ao valor a atribuir de indemnização, pelo que instruiu os mesmos a voltarem á sala de deliberação para preencherem a lacuna.Johnny Depp processou a ex-mulher por danos morais avaliados em 50 milhões de dólares (quase 47 milhões de euros). Em causa estava um artigo de opinião, publicado em 2018 no jornal norte-americano The Washington Post, no qual Heard disse que tinha-se tornado "uma figura pública que representava a violência doméstica". Embora o artigo nunca mencionasse o nome de Johnny Depp, os advogados do ator disseram que se referia indirectamente às alegações que a ex-mulher fez contra Depp durante o processo de divórcio, em 2016.Amber Heard interpôs outro processo, neste caso por 100 milhões de dólares, e disse que só foi violenta com o ex-marido em autodefesa ou em defesa da irmã mais nova. Foi neste caso que o júri decidiu que a atriz tem direito a 1,9 milhões de euros de danos compensatórios.