Advogado do principal suspeito da morte de Maddie faz revelação sobre estado de saúde do alemão

Christian

Brueckner revelou, esta sexta-feira, à saída do tribunal em Brunsvique, na Alemanha,

três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores cometidos em Portugal.

O advogado deque o cliente "não está saudável" e que está há dois anos em solitária.A confissão foi feita depois do advogado do principal suspeito da morte de Madeleine McCann ter saído da sessão de julgamento onde o alemão é acusado deBrueckner cumpre, em Oldemburgo, uma pena de sete anos por ter violado uma mulher norte-americana.A audiência desta sexta-feira terminou abruptamente depois do advogado do suspeito da morte de Maddie ter levantado uma questão de incompatibilidade de um membro do júri, invocando tweets antigos. A nova sessão está marcada para 23 de fevereiro.