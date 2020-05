Afinal o coronavírus pode não ser transmissível através de objetos e superfícies, afirma OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) admite nãoi ter encontrado provas conclusivas de que o coronavírus se possa transmitir através do contacto com uma superfície, tais como maçanetas ou teclados, de acordo com um relatório da agência médica da ONU. Não obstante, a organização mantém a recomendação a favor da desinfeção sempre que possível.Este mais recente estudo recai sobre um outro relatório que conclui que o vírus pode sobreviver até sete dias numa superfície. A OMS recorda que estes testes foram realizados em laboratório, e por isso, longe das condições e circunstâncias reais."A doença da Covid-19 é transmitida essencialmente através do contacto físico próximo e dos detritos respiratórios. No momento da publicação deste relatório não conseguimos relacionar conclusivamente o contágio através de superfícies", pode ler-se.Esta posição surge dois meses depois de a OMS ter indicado que o coronavírus poderia "persistir nas superfícies por algumas horas ou até dias".