Afinal o que são os supercontagiadores de covid-19?

As doenças infeciosas tendem a espalhar-se através de surtos e a Covid-19 parece desenvolver-se de forma particularmente eficaz em ambientes populados. Tal como dois dos seus primos que causam infeções respiratórias agudas, a MERS e a SARS, o vírus SARS-CoV-2 é especialmente propenso a atacar ajuntamentos e pessoas próximas, esquecendo quem está mais isolado. Mas o que faz com que alguns pacientes da Covid-19 infetem milhares e outros não propaguem o vírus de todo?

O alerta chegou ainda de Wuhan, no final do mês de janeiro, quando foi identificado o primeiro "supercontagiador", um paciente do novo coronavírus que consegue disseminar a doença a um grande número de pessoas, tal como descreve a SÁBADO que explica que casos são este de "super-contágio" e o que os distingue.