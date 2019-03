Polícia dá biberon a bebé após pai ter enfarte ao volante

Mãe da criança ficou em estado de pânico e a agente da Guardia Civil espanhola assumiu o cuidado do bebé.

Uma agente da Guardia Civil espanhola assistiu na última quarta-feira um bebé que seguia de carro com ambos os progenitores quando o pai teve um ataque cardíaco.



A própria força policial divulgou este sábado no seu Twitter oficial a imagem que mostra a agente a pegar no bebé ao colo. Na viatura também seguia a mãe da criança, mas estava num tal estado de nervos que a agente tomou em si a missão de cuidar do bebé de colo.



A ação "muito peculiar", como a qualifica a Guardia Civil, aconteceu pelas 13h00 de quarta-feira, numa estrada de Las Palmas, na ilha de Gran Canaria. A polícial foi alertada para a situação de emergência pelo número de alerta 112 e tratou de chamar uma ambulância para o pai da criança. Depois, a agente mostrou que a farda não atrapalha de modo nenhum os instintos maternais.





Su papá había sufrido un amago de infarto mientras conducía y la mamá estaba nerviosa. Nuestra compañera del Subsector de Tráfico de la @guardiacivil de #LasPalmasGranCanaria no dudo en hacerse cargo del bebé y darle de comer. Un auxilio en carretera de lo + peculiar#Benemérita pic.twitter.com/37Ui80BAim — Guardia Civil (@guardiacivil) March 9, 2019

O site Europa Press adianta que o pai, um turista estrangeiro, se encontra bem de saúde e já regressou com a família ao país de origem.