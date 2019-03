Idoso condenado em Portugal foi apanhado em Badajoz.

Um português de 79 anos, condenado em 2002 a três anos e oito meses de prisão por abuso sexual de menores, foi preso na zona de Badajoz, Espanha, por ter tentado renovar a carta de condução usando documentos falsos.

A investigação que levou à detenção, ocorrida na quinta-feira, começou em janeiro. Foi nessa altura que o idoso se deslocou a um balcão de renovação de documentos em Badajoz, para procurar obter uma carta de condução espanhola. Os funcionários que o atenderam aperceberam-se que o homem possuía uma carta de condução e um bilhete de identidade portugueses e falsos. O pedido de emissão do novo documento ficou suspenso, tendo os funcionários do registo civil de Badajoz alertado a Guardia Civil. Esta força de segurança contactou as autoridades portuguesas, que comprovaram que os dados que constavam na identificação mostrada pelo idoso eram totalmente falsos.

A investigação prosseguiu, tendo sido possível apurar que o homem estava em fuga a uma condenação penal, decretada por um tribunal português e já transitada em julgado, a uma pena de três anos e oito meses por abuso sexual de menores. Por isso, o Ministério Público emitiu um mandado europeu de captura em nome do português. Esta ordem judicial foi cumprida na última quinta-feira.

O idoso foi levado a um juiz espanhol pelo crime de uso de documento falso. A extradição para Portugal, para cumprimento de pena, será decidida mais tarde.