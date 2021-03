Wesley Soares Goes, um soldado da Polícia Militar do estado brasileiro da Bahia, aparentemente em surto psicótico, foi abatido no final da tarde deste domingo, horário local, num dos principais pontos turísticos da capital estadual, Salvador, depois de ter atirado com uma arma de guerra para o ar e contra colegas de farda.



Ele foi atingido mortalmente pelos próprios colegas depois de, mais de três horas e meia após tensa negociação, ter disparado novamente contra a força de elite da polícia baiana, o BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais.

Fardado e com o rosto pintado de verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, o soldado chegou pouco depois das 14 horas locais, 18 horas em Lisboa, ao Farol da Barra, monumento histórico da capital baiana, derrubando a grade de protecção com o próprio carro.



Gritando para quem passava e para os moradores das casas do largo onde fica o farol para irem assistir "à honra, ou desonra", de um soldado da Polícia Militar da Bahia, Wesley efectuou diversos disparos para o ar com o fuzil (espingarda militar) que empunhava, fazendo os transeuntes correrem apavorados.

Quando carros da polícia começaram a aparecer, o militar deixou de disparar apenas para o ar e começou a direccionar os tiros para as viaturas da corporação a que pertencia, sempre gritando frases sem nexo. O BOPE, que tem especialistas em negociações, foi chamado e durante mais de três horas tentou que Wesley se rendesse, mas em vão.

A certa altura, o militar, depois de gritar "chegou o meu momento", disparou ao menos dez vezes contra os agentes que o cercavam e que não tiveram outra saída a não ser dispararem também contra o companheiro de armas. Levado ainda com vida ao Hospital Geral da Bahia, na região central de Salvador, Wesley morreu pouco depois.

Ainda não estão claros os motivos que levaram o militar ao seu tresloucado acto, se era algum tipo de protesto, surto psicótico ou desespero extremo por alguma situação pessoal.



O cerco a Wesley foi transmitido ao vivo durante horas por emissoras de televisão, tal como o momento em que foi atingido e caiu, provocando consternação, principalmente em Salvador da Bahia.