Ainda há mais de 200 desaparecidos após tragédia com dilúvio no Brasil

O número de pessoas desaparecidas na cidade brasileira de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, não pára de aumentar e este sábado atingiu 213. As vítimas mortais são pelo menos 146, de acordo com o balanço provisório das autoridades









Na quarta-feira, um dia após o dilúvio que arrasou a cidade, os desaparecidos eram apenas 35, mas à medida que as equipas de resgate conseguem aceder a outras áreas atingidas esse número aumenta. Quinta-feira era de 116 e sexta de 134, havendo o receio de que possa ser ainda maior, pois muitas casas desabaram com famílias inteiras e não sobreviveu ninguém que possa dizer quantas pessoas ali habitavam.

A bonita cidade imperial, onde vivem até hoje alguns descendentes de D. Pedro, continua paralisada, com as ruas cobertas de lama, cortadas por desmoronamento de imóveis e encostas ou queda de árvores. As equipas de resgate, que têm enfrentado dificuldades para avançar no terreno e se queixam de falta de equipamentos básicos, como botas, pás e luvas, começaram a ser reforçadas este fim de semana por bombeiros e por cães pisteiros enviados por outros estados. Voluntários, além de ajudarem nas ações de resgate, distribuem a comida, mas mesmo essa solidariedade é insuficiente e há pessoas a revirar o lixo e o entulho em busca de comida.