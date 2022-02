Chuva terá matado mais de 200 pessoas em Petrópolis, no Brasil

O número final de vítimas mortais das chuvas torrenciais que se abateram na terça-feira sobre a cidade brasileira de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, pode passar das 200. Até esta quinta-feira, as autoridades já tinham confirmado 106 mortes e havia pelo menos 134 pessoas dadas como desaparecidas. Com cada hora que passa, é mais difícil encontrar sobreviventes, e as famílias esperam o pior.











Na maior parte da cidade, de 306 mil habitantes, o cenário esta quinta-feira ainda era de caos e destruição, com lama a chegar à cintura das pessoas nas ruas da parte baixa e enormes crateras nas partes altas, onde antes existiam dezenas de casas, soterradas por toneladas de terra, rochas e árvores. Com o solo encharcado e risco de novos deslizamentos, os bombeiros ainda nem tinham conseguido atuar em algumas áreas onde se suspeita que possam existir vítimas.





Por todo o lado, pessoas desesperadas procuravam familiares, amigos e vizinhos, vivos ou mortos. O comandante-geral do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, autorizou o uso de militares nas ações de resgate e de limpeza, uma ajuda valiosa num momento em que a meteorologia previa novas chuvas torrenciais para a cidade e risco de novos deslizamentos de terra na noite desta quinta-feira e madrugada desta sexta-feira.





Autocarros arrastados pela enxurrada

Numa das cenas mais dramáticas da tragédia causada pela chuva torrencial que atingiu Petrópolis na terça-feira, vídeos mostram passageiros de dois autocarros arrastados pela enxurrada para dentro do rio Quitandinha a lutarem desesperadamente pela vida. Alguns subiram ao tejadilho dos veículos e outros atiraram-se à água e tentaram nadar, não se sabendo até agora quanto morreram. Entre eles estará uma jovem chamada Daniela, que ligou para a mãe para se despedir de dentro do autocarro.