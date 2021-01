Ajuda irmã a matar 'ex' para esta casar com o pai. Desmembraram corpo na noite do casamento

Uma mulher, Anna Choudhary, ajudou a irmã e o pai, Amanda McClure, a matar o ex-companheiro para que esta pudesse casar com o progenitor.O crime teve lugar em fevereiro de 2019, um mês antes de Amanda ter casado com o progenitor, Larry Mclure, mas só agora decorre o julgamento.Anna foi instruída pelo casal a mostrar-se uma "feliz testemunha" do amor do casal e encobriu o casamento incestuoso da irmã e do pai, ficou agora a saber-se no julgamento.Choudhary revelou ainda, avança o jornal Metro, que o casal exumou e desmembrou o corpo na noite do casamento.A vítima foi drogada e espancada até a morte antes de ser enterrado. Choudhary disse que Larry Mclure queria enterrar o corpo em dois lugares diferentes porque queria vender a casa.Após o homicídio, os McClure "continuaram como se nada tivesse acontecido" e "começaram a ter um relacionamento assim que ele foi enterrado", revelou Choudhary.