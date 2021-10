Alec Baldwin fotografado após incidente que provocou a morte a diretora de fotografia

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por ABC News (@abcnews)

O ator norte-americano Alec Baldwin matou acidentalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme 'Rust', que estava a ser rodado no Novo México, nos EUA.A ABC News partilhou na sua conta de Instagram uma imagem que mostra o ator transtornado depois de ter falado com as autoridades de Santa Fé. Baldwin foi fotografado com o telemóvel numa mão, encostado à orelha, e uma máscara na outra.O diretor do filme, Joel Souza, encontra-se gravemente ferido e foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent.Decorre agora uma investigação para averiguar o incidente, revelou o gabinete do xerife de Santa Fé, em comunicado.