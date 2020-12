Alemanha fecha lojas e escolas até janeiro

O Governo alemão anunciou este domingo o endurecimento das medidas de restrição, decretando o encerramento de escolas e do comércio não essencial a partir de quarta-feira e até dia 10 de janeiro.As restrições em vigor desde novembro não levaram a uma redução significativa do número de infeções por Covid-19 no país, avançou a chanceler alemã, Angela Merkel."Somos obrigados a agir e vamos agir", frisou Merkel. Desde o início do confinamento parcial que restaurantes, bares, museus e teatros estão encerrados. Segundo as novas medidas apenas lojas essenciais, como supermercados, farmácias e bancos devem permanecer abertas.Entre os dias 24 e 26 de dezembro apenas são permitidas reuniões entre membros de dois agregados familiares. Nos restantes dias mantém-se em vigor a regra que limita a cinco o número de pessoas que se podem reunir em espaços fechados.O Canadá espera começar nos próximos dias a vacinação dos seus cidadãos assim que as vacinas da farmacêutica Pfizer em conjunto com a BioNTech comecem a chegar vindas dos Estados Unidos. As primeiras 30 mil doses do fármaco vão ser distribuídas por 14 centros de vacinação em todo o país.Itália está a planear construir vários centros de vacinação em forma de flor, nas principais praças do país, para vacinar a população contra a Covid-19 . Os pavilhões em forma de flor, projetados pelo arquiteto Stefano Boeri, são um símbolo da campanha cujo slogan é "a Itália renasce como uma flor".Vários camiões que transportavam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer saíram de uma fábrica no Michigan, nos Estados Unidos, para serem distribuídas esta segunda-feira por 450 centros de vacinação. Terça-feira mais 425 centros deverão ter a vacina e na quarta-feira mais 66 locais.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nomeou vários militares para reforçar o seu comando pessoal na Anvisa, a agência a que cabe autorizar as vacinas no país. O governador do estado de São Paulo, João Doria, e outros governadores de estado, em resposta a Bolsonaro, já têm prontas várias medidas judiciais para, se for preciso, pedirem ao Supremo Tribunal autorização para imunizarem os seus habitantes com ou sem autorização da agência. O Ministério da Saúde já entregou o programa de vacinação indicando os grupos prioritários mas sem dar uma data para o início da imunização.A Turquia adicionou 800 mil casos de infeção por Covid-19 ao total do país, depois de o governo mudar o método de contagem e incluir todos os que tenham um teste positivo à doença, e não apenas os casos que requerem internamento hospitalar.As restrições à entrada e saída da pessoas na comunidade de Madrid, impostas pelo governo regional, terminaram à meia-noite. As medidas impostas a 4 de dezembro tinham por objetivo conter os contágios por Covid-19 numa altura em que várias pessoas se deslocam devido a feriados no país.Cientistas da Universidade Católica de Espanha desenvolveram um filtro especial para máscaras de proteção que neutralizará a Covid-19, em menos de um minuto após o contacto.Um estudo da Universidade de Yale descobriu que alguns pacientes infetados com Covid-19 tinham um grande número de anticorpos mal direcionados, que, em vez de lutar o vírus invasor, comprometeram o próprio sistema imunológico dos infetados, causando níveis mais graves da doença.Os diretores de cinco grandes hospitais na Suíça pediram ao governo medidas mais rigorosas para reduzir o número de contágios por Covid-19 no país.Os Países Baixos registaram 9924 novas infeções por Covid-19, o maior aumento diário de casos registado desde outubro.