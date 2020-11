Fábrica no Brasil vai produzir um milhão de vacinas contra a Covid-19 por dia

Uma nova fábrica do Instituto Butantan poderá produzir por dia um milhão de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 a ser testada no Brasil, a partir do segundo trimestre de 2021, disse o secretário de Saúde de São Paulo. "A nova fábrica está a ser construída e ficará pronta em cinco meses.Vai produzir várias vacinas, entre elas a Coronavac", afirmou Jean Gorinchteyn. O Instituto Butantan é um dos principais órgãos de investigação e produção de vacinas do Brasil. Funciona sob a tutela da Secretaria de Saúde do Governo do estado de São Paulo. Participa desde julho nos testes da Coronavac.Desde o início da pandemia, investigadores estrangeiros e farmacêuticas multinacionais têm incluído pacientes brasileiros nos seus trabalhos, já que, para que se possa avaliar a eficácia de um medicamento, é preciso testá-lo em locais com grande número de infetados.Angela Merkel anunciou que será necessário manter algumas das restrições até que 60 a 70 por cento da população esteja imunizada contra o coronavírus. A chanceler alemã reconheceu a dureza das medidas, no entanto, qualifica-as como necessárias, Nesta altura, 0,8 por cento da população está infetada.África registou um aumento de 378 mortes e quase mais 15 mil casos de infeção pelo novo coronavírus. Contudo, o indicador que mais subiu foi o número de recuperados. Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nos 55 Estados-membros da organização contam-se mais 21 942.Um estudo da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, revela que o rendimento em exercício e os níveis de oxigénio no sangue não são afetados no caso de pessoas sãs que utilizam máscara durante treinos. Isto depois de se ter questionado se a máscara podia comprometer a absorção de oxigénio.A AstraZeneca anunciou um acordo com a Argentina para a venda de 22 milhões de doses da sua vacina contra a coronavírus quando se completar o seu desenvolvimento. Espera-se começar a distribuição no primeiro semestre do próximo ano.Crianças e adultos produzem diferentes tipos e quantidades de anticorpos em resposta à infeção, sugere um estudo publicado na revista científica Nature Immunology. Essas diferenças podem significar que o curso da infeção e da resposta imunitária é distinto nas crianças.A Comissão de Saúde da China anunciou ter identificado 28 novos casos em 24 horas, todos oriundos do exterior. Pelo segundo dia consecutivo, o país não contabilizou novos contágios locais, depois de em 28 de outubro ter identificado um novo surto na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país.