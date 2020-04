Alemanha regista menos casos novos de coronavírus mas mais vítimas mortais

A Alemanha regista 91.714 casos de covid-19, mais 5.936 que na véspera, e 1.342 vítimas mortais, um crescimento de 184, o que significa que o aumento do número de novos infetados abrandou, mas o de mortes subiu.

No sábado, o Instituto Robert Koch (RKI) tinha informado a existência de 6.082 novos casos e mais 141 vítimas mortais em relação ao dia anterior.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, mostra ainda que a Baviera, com 23.846 casos diagnosticados, e a Renânia do Norte-Vestefália, com 18.735, os maiores e mais populosos estados da Alemanha, são os que registam mais casos.