Crianças entre os passageiros do barco que ardeu na Galiza

Dois feridos graves registados.

16:46

Um catamarã de passageiros com 52 pessoas a bordo ardeu na Ilha da Toxa, na Galiza, em Espanha, na tarde desta terça-feira. Até ao momento, há registo de dois feridos graves, que foram transportados de helicóptero para o Hospital Universitário A Coruña.



Oito crianças viajavam a bordo.



No local estão as equipas de socorro de O Grove, Cambados, Arousa e Caldas de Reis, localidades próximas. Fontem oficial de socorro confirmou a evacuação de 52 pessoas, entre passageiros e tripulantes.



O fogo aconteceu na sequência de uma colisão contra as rochas, por volta das 16h15 locais (15h15 em Portugal Continental).



Algumas pessoas acabaram por saltar para o mar, na tentativa de fuga, sendo que várias sofreram queimaduras na sequência do fogo.



Os passageiros estão a ser resgatados por outras embarcações turísticas e particulares que passavam no local no momento em que o incêndio deflagrou, assim como através de equipas de socorro da Proteção Civil e Polícia Marítima local.



Muitas pessoas estão a ser assistidas pelas equipas de socorro, que se encontram no local. As pessoas com ferimentos mais graves foram transportados de helicóptero para o hospital.



Recorde-se que esta zona balnear da Galiza é conhecida por desde há muitos anos ser frequentada por portugueses.



As causas do incêndio ainda estão por apurar.