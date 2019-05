Cantor brasileiro Gabriel Diniz do hit "Jenifer" morre em acidente de avião

O cantor Gabriel Diniz morreu, esta segunda-feira, aos 28 anos num acidente de avião em Estância, no sul de Sergipe, no Brasil, avança a TV Bandeirantes. O artista ficou conhecido pelo sucesso "Jenifer", single lançado em 2018 que atingiu o primeiro lugar das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras.



Há indicação de três mortos. Seguiam quatro pessoas na aeronave.

Os assessores do artista já confirmaram que Gabriel seguia no avião e alguns amigos reconheceram o corpo. O passaporte deste também já foi encontrado perto do local.









Segundo o jornal brasileiro iBahia, o cantor natural de Campo Grande, no Brasil, encontrava-se na aeronave depois de ter dado este fim de semana um concerto na Feira de Santana.



O voo que vitimou o artista tinha descolado de Salvador e acabou por cair numa zona de difícil acesso.



Segundo o Globo, o avião não podia ser usado como táxi aéreo. O mesmo portal de notícia indica que a queda do avião vai ser investigada pela autoridade de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos.



Vários documentos encontrados no local indicam que o avião acidentado se tratava de um monomotor Piper com capacidade para quatro lugares.



Numa nota, Luan Promoções, empresa à qual pertencia Gabriel Diniz, lamentou a tragédia.



"Estão todos muito abalados com esta notícia que apanhou todos de surpresa nesta manhã. Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma. Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos".



No próximo sábado, dia 01 de junho, Gabriel Diniz iria dar um concerto no Arraiá do Galinho.







Em atualização