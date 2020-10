'Allahu Akbar'.

A polícia francesa matou esta quinta-feira um homem que ameaçou várias pessoas com uma faca, em Avignon. De acordo com informação avançada pelos jornais locais, a polícia local confirmou que abriu fogo depois do agressor ameaçar os agentes de autoridade com uma faca e alegadamente ter gritadoEste é o segundo ataque com faca em França, sendo que do primeiro, em Nice,