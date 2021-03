Pelo menos seis mortos em tiroteio no Colorado, EUA. Polícia entre as vítimas

Um tiroteio numa loja do estado norte-americano do Colorado provocou pelo menos seis mortos esta segunda-feira. Uma das vítimas mortais é polícia segundo avança o jornal Daily Mail.



O suspeito colocou-se em fuga obrigando o d

epartamento da polícia de Boulder a emitir um alerta para que a população evitasse aquela área, junto à loja King Soopers, em Table Mesa.

Um utilizador do Youtube acompanhou a situação de perto, incluido o momento em que o alegado suspeito foi detido pelas autoridades, numa operação musculada. As autoridades não confirmam, no entanto, se se trata do atirador.



O governador de Colorado, Jared Polis, já reagiu na sua conta oficial do Twitter, escrevendo: "Estou a acompanhar de perto os acontecimentos em King Soopers, em Boulder. As minhas orações estão com os habitantes de Colorado neste momento de tristeza e pesar, enquanto estamos a tentar saber mais sobre a tragédia."



Recorde-se que o último tiroteio em massa num supermercado foi no Texas, em agosto de 2019.