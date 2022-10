Alex Jones, negacionista de massacre nos EUA, condenado a pagar 965 milhões de dólares

O animador de rádio de extrema-direita Alex Jones vai pagar 965 milhões de dólares de indemnizações às vítimas do maior massacre escolar dos Estados Unidos, que alegou ser uma farsa, determinou esta quarta-feira um júri de Connecticut.

O veredicto é o segundo grande julgamento a responsabilizar financeiramente o apresentador do Infowars, por alegar que o tiroteio na Escola Primária Sandy Hook, em 2012, no Connecticut, não passou de uma encenação e que as famílias enlutadas vistas nos 'media' eram atores contratados como parte de um plano para tirar as armas das pessoas.

A ação foi movida pelos familiares de cinco crianças e três educadores mortos no massacre, além de um agente do FBI, que estava entre os primeiros a responderem ao incidente.