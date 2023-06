Alexis Tsipras abandona liderança do Syriza após derrota eleitoral na Grécia

O líder do partido grego Syriza, Alexis Tsipras, anunciou que vai renunciar o cargo após a derrota nas eleições de domingo na Grécia.

De acordo com a Reuters, Tsipras disse que "chegou a hora de começar um novo ciclo" durante um discurso de televisão. Alexis Tsipras, que liderava o Syriza desde 2009, considerou ser "necessária" uma reforma do partido.





No domingo, os cerca de oito milhões de eleitores gregos apostaram pela permanência no poder dos conservadores do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, e rejeitaram a viragem à esquerda proposta pelo líder do Syriza, Alexis Tsipras.