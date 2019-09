Alexis Wilson, a jovem com 'cara de menina' que queria 'disparar contra 400 pessoas por piada'

Alexis Wilson, uma jovem de 18 anos com 'cara de menina', estava a trabalhar no turno da tarde a um domingo na pizzaria local em McAlester, Oklahoma, nos Estados Unidos, quando convidou uma colega para ver a sua nova arma.A jovem de 18 anos agarrou no telemóvel e mostrou um vídeo onde estava a disparar a sua nova AK-47. Foi então que Alexis terá dito ter vontade de "disparar contra 400 pessoas por piada", revela o The Washington Post.A forma descontraída como Alexis falou com a colega deixou esta em choque. Assim que conseguiu, denunciou o caso ao gerente da pizzaria que chamou de imediato a polícia.Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Pittsburg, Alexis Wilson foi acusada de crime por ameaça terrorista contra a Escola Superior de McAlester."Nos dias de hoje, não se podem dizer este tipo de coisas", disse o xerife do condado de Pittsburg à imprensa norte-americana."Vamos levar a investigação até ao fim e fazer detenções, não queremos que as nossas escolas sejam atingidas", acrescentou. A jovem foi apontada como uma 'ameaça séria' pela polícia.Segundo o The Washington Post, a escola que Alexis tinha como alvo suspendeu-a por ter levado uma faca para as imediações do recinto. Mais tarde Alexis voltou a ser suspensa por exibir suásticas nos seus pertences pessoais.Depois de realizadas buscas à casa da jovem, as autoridades apreenderam seis cartuchos de balas e uma AK-47, uma espingarda e vários cartuchos.